Об этом сообщает ГСЧС.
«В ночь с 9 на 10 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 129 населенных пунктов в 6 областях», - говорится в сообщении.
В частности, без электричества остались жители 51 населенного пункта в Киевской области, 32-х - на Черниговщине, 26-ти - в Сумской области, 16-ти - в Житомирской, трех - в Донецкой и одного - в Волынской областях.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время