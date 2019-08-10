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В Украине этой ночью вследствие ненастья были обесточены 129 населенных пунктов в шести областях.

Об этом сообщает ГСЧС.

«В ночь с 9 на 10 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 129 населенных пунктов в 6 областях», - говорится в сообщении.

В частности, без электричества остались жители 51 населенного пункта в Киевской области, 32-х - на Черниговщине, 26-ти - в Сумской области, 16-ти - в Житомирской, трех - в Донецкой и одного - в Волынской областях.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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