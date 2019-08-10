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На Луганщине полицейские задержали боевика, который был в рядах так называемой народной милиции НВФ «ЛНР».

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Луганской области.

«Полицейские, которые несут службу на блокпосту Петропавловка, во время проверки документов граждан обнаружили 27-летнего жителя г. Луганск (временно оккупированная территория Луганской области), который согласно баз данных Национальной полиции значится как участник незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.

Как пояснил оперативникам задержанный, в августе 2015 года из-за существенной нехватки средств он решил вступить в ряды незаконных вооруженных формирований.

Мужчина, пройдя «курс молодого бойца», выполнял функции по охране складов боеприпасов в Алчевске и за свой «труд» получал зарплату в размере 15 тысяч российских рублей.

В то же время, как отметил мужчина, он быстро разочаровался в идеях «боевиков» и оставил их.

Задержанного переданы в СБУ для проведения дальнейшей проверки.

Напомним, ранее СБУ задержала боевика, приехавшего оформлять украинские паспорта.
ForUm

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