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Вселенский патриарх Варфоломей I во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви, сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

«Как 1031 лет назад мы из Константинополя дали вам крещения, так же и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви выполнять свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви. Она - полностью независимая и автокефальная. Отсюда, из Константинополя, с Фанара, она будет иметь только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела», - отметил Варфоломей.

Как сообщает Отдел прессы и связей Вселенского патриархата, Варфоломей приветствуя в патриаршей резиденции Зеленского, подчеркнул важность предоставления томоса об автокефалии для вновь единой поместной Украинской православной церкви. «Мы просим, ​​чтобы она всегда имела ваш высокую защиту и вашу поддержку в той работе, которую она уже начала для украинского народа», - отметил патриарх Варфоломей.

Напомним, 8 августа в Стамбуле, на Фанаре состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского Патриарха Варфоломея I.
ForUm

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