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Министерство обороны Латвии заявило, что Россия в своих военных учениях «Щит Океана» разыгрывает сценарий перекрытия Балтийского моря.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Delfi.

Корабли российского флота проводят учения «Щит океана» с 1 по 9 августа в Балтийском море. Помимо прочего, обучение проходят в Норвежском и Северном морях.

По информации Минобороны Латвии, российский флот учится блокировать морские пути, чтобы затруднить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.

В учениях принимают участие 10 600 военных, 49 военных кораблей и 20 кораблей обеспечения, а также более 50 военных летательных аппаратов.

Именно с этими учениями связана повышенная активность российских военных и воздушных судов в районе Балтийского моря. Например, вчера вблизи границы Латвии были замечены два истребителя Су-30.

 
ForUm

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