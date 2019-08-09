В селе Непоротово Черновицкой области, 9 августа, в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил детский оздоровительный центр и совершил Божественную литургию в Свято-Пантелеимоновском храме, который находится при этом центре.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, в богослужении приняли участие: иерарх Болгарской Православной Церкви митрополит Ловчанский Гавриил, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, представители епископата и духовенства, а также множество верующих УПЦ.

За богослужением молились о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

После Литургии Митрополит Онуфрий возглавил молебен святому великомученику Пантелеимону.

*** Центр расположен на берегу Днестра возле села Непоротово на Буковине. Здесь отдыхают и оздоравливаются воспитанники детского интерната, которым занимается братия Свято-Вознесенского Банченского монастыря. Храм на территории оздоровительного центра детского дома села Молница был построен шесть лет назад.