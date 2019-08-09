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В Броварском районе Киевской области вторые сутки тушат пожар на торфянике, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Вторые сутки спасатели Броварского района тушат залежи торфа на окраине села Бобрик. По прибытии на место пожара спасателями было установлено, что горят залежи торфа отдельными очагами в труднодоступных местах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 9 августа тушение продолжается, горение ликвидировано на площади 0,3 га.

На пожаре задействовано 4 единицы техники и 10 человек личного состава.
ForUm

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