В Броварском районе Киевской области вторые сутки тушат пожар на торфянике, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Вторые сутки спасатели Броварского района тушат залежи торфа на окраине села Бобрик. По прибытии на место пожара спасателями было установлено, что горят залежи торфа отдельными очагами в труднодоступных местах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 9 августа тушение продолжается, горение ликвидировано на площади 0,3 га.

На пожаре задействовано 4 единицы техники и 10 человек личного состава.