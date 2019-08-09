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В Черниговской области, 9 августа, священники Украинской Православной Церкви отпели двух морских пехотинцев, которые погибли 6 августа в результате обстрела возле Павлополья в Донецкой области.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой Информационно-просветительский отдел и на сайт Собора Рождества Богородицы, траурную церемонию по 30-летнему старшему матросу Александру Шарко провели в его родном селе Олбин. Немного позднее в соборе Рождества Богородицы города Козелец состоялось прощание с 20-летним матросом Владиславом Раком.

Чин погребения по матросу 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского козельчанину Владиславу Раку совершил в сослужении священников района настоятель собора протоиерей Михаил Терещенко.

«К сожалению, сегодня лучшие из лучших отдают жизни ради того, чтобы мы имели мирное небо над головой», - отметили клирики собора.

 

Как рассказали друзья погибшего Владислава Рака, он мечтал стать моряком и горел этой идеей.

«Это тяжелая потеря для нашей роты, для морской пехоты, он был очень светлым человеком, молодой, амбициозный, у него было много идей, он был патриотом своей страны и отдал ценнее, что может отдать каждый из нас - жизнь», - сказал сослуживец погибшего Владислав Лящук.

По словам военного, с начала боевых действий на Донбассе погибли 25 воинов из Козелецкого района.

Для почтения памяти погибших в Козельце 7, 8 и 9 августа объявлен траур. В знак скорби на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций общины приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой.
ForUm

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