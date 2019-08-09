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Польша хочет убедиться в том, что новая Европейская комиссия продолжит жесткий курс в отношении России и обеспокоена тем, что некоторые страны Евросоюза становятся все более лояльны к своему восточному соседу, даже когда Кремль расправляется с инакомыслящими у себя в стране.  Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пржидач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Похоже, что некоторые европейские лидеры не осознают, что их активность можно интерпретировать как стремление к потеплению отношений, и если они действительно проводят такую политику, то это заблуждение», - сказал замглавы польского МИД.

Он добавил, что потепление отношений с Россией может сигнализировать Кремлю, что российская политика эскалации, в частности, аннексия украинского Крыма в 2014 году останется безнаказанной, и это создаст опасный прецедент.

Пржидач считает, что новому руководству Евросоюза следует прислушаться к озабоченности стран Центральной и Восточной Европы и государств Балтии, с учетом их близости к России и опыта отношений с Москвой.

Указ российского президента Владимира Путина об ускоренной выдаче паспортов РФ жителям подконтрольных боевикам районов Донбасса, по словам дипломата, является еще одним примером российской агрессии против Украины.

Польша рассчитывает на четкую европейскую позицию Брюсселя в отношении этих последних действий России.

Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

 

                                                                                                                                           
ForUm

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