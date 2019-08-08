В Окружной административный суд города Киева поступил иск начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.
Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд отменить приказ генпрокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокировки следователями и руководством управления специальных расследований ГПУ передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования – Национальному антикоррупционному бюро Украины.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
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