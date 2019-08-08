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Украинская Православная Церковь является «мостом» между разными регионами страны.

Фото: Фейсбук

Об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич в интервью «Bog.news», сообщает Центр информации УПЦ.

«По этому мосту необходимо ходить и использовать его. Если по обе стороны находятся враги, и они не желают общаться – мост не исполняет своей роли. Мы надеемся, что по нему начнут ходить. В нашей Церкви есть украиноязычные и русскоязычные люди, которые придерживаются самых разных политических взглядов. В этом плане УПЦ может стать образцом для общества, как при всех различиях можно находиться в одной общине. Митрополит Онуфрий как-то сказал, что каждый регион нашей страны – это отдельный цветок. По отдельности они не так красивы, как собранные в букет», - рассказал священник.

Он также прокомментировал проблему отсутствия церковного единства в стране.

«На ближайшую перспективу я считаю, что нужно просто не углублять раскол. Важно, чтобы представители «ПЦУ» прекратили захватывать наши храмы. Если не можем сделать лучше – давайте не делать хуже, это первое. Второй момент – я вижу, что в украинском обществе есть сильное разделение. И в религиозном сообществе тоже. У наших оппонентов другая идеология – я бы ее назвал идеологией противопоставления. И на ней строится идентичность этой конфессии, последователи которой постоянно выступают то против УПЦ, то против РПЦ. И поскольку Константинопольский патриархат тоже был склонен к этой, если хотите, антироссийской идеологии, он потому и ввязался в авантюру с Томосом. Их оппозиции совпали.

Если бы я знал, что необходимо делать для преодоления раскола – я бы, прежде всего, сказал митрополиту Онуфрию об этом, а потом уже говорил бы вам, и что-то уже сделали бы. Блаженнейший митрополит Онуфрий – человек мудрый, ему скоро исполнится 75 лет, и он ждет. Делает в тех условиях то, что возможно. И не делает того, чего делать не надо. Прежде всего не делает резких заявлений.

Сейчас Украине нужны мир и спокойствие. Когда у нас были проблемы с греко-католиками в начале 90-х года и даже с Киевским патриархатом в начале 90-х, когда забирали храмы – было нанесено много ран. Прошло время, и все немного успокоилось. Нужно, чтобы прошло время, сейчас мы вряд ли сделаем что-то глобальное, чтобы примирить людей. Но мы можем действовать на личном примере, на приходском уровне», - подчеркнул протоиерей Николай Данилевич.

Священник рассказал, что может помочь достигнуть единства в стране.

«Украина сейчас ищет свою идентичность. Она примеряет сейчас, какая идентичность может ей подойти. Универсальная, национальная, националистическая. Итогом этих пяти лет стало понимание того, что идеология, которая была – ведет к распаду страны.

Если говорить о примирении, необходимо найти новые идеи, новую идеологию, которая бы соответствовала духу страны. Мне кажется, что это могла бы быть идеология центризма. Новейшая история нашего государства показывает, что если Украина в политическом плане устремляется на Восток – протестует западная часть страны. Если ориентируется в сторону Запада – протестуют восточные и южные регионы страны. Нужно держаться середины, Киева. Нужна инклюзивная центристская идеология. И это отображает идеологию нашей Церкви. Наша Церковь универсальная, в ней присутствуют и русскоязычные и украиноязычные верующие. Мы не хотим быть антироссийской Церковью, также как не будем антигреческой, антирумынской и т.п. Должно пройти время, чтобы люди захотели использовать этот потенциал.

Некие намеки на инклюзивный подход мы услышали в инаугурационной речи президента В. Зеленского. Хватит ли ему дальше силы реализовать политику центризма? Покажет время. Но это единственная форма спокойной жизни и объединения нашей страны. Хотелось бы надеяться. И мы готовы ему помочь. Мы за центризм, инклюзивную идеологию и универсализм – ибо такова сама природа Церкви», - сказал священник.

Он рассказал, что в последнее время информацию об УПЦ часто искривляли СМИ.

«Наша Церковь за прошедшие годы была искусственно и очень сильно демонизирована СМИ и представлялась в качестве врага общества. Эти обвинения были брошены огромному количеству людей, которые принадлежат к УПЦ. По нашим подсчетам, около 10 миллионов населения страны сознательно принадлежат к нашей Церкви. Из них 2-2,5 млн. — практикующие верующие, ходящие каждое воскресенье в храмы. Это не много, но это и не мало.

Должно пройти время, чтобы утихли страсти. Церковь, как мне кажется, должна просто помогать и иудеям, и самарянам, если использовать евангельские аналогии. В добрых делах Церковь сможет примирить даже людей, которые к ней не принадлежат. Внутри Церкви у нас нет проблем. Мы уважаем друг друга и спокойно в этой разности живем вместе. Церковь может стать образцом для общества, для этого необходимы общие ценности. «Мало знать, как действовать правильно. Надо знать время, когда это делать», — говорил покойный Блаженнейший Митрополит Киевский Владимир. И вот сейчас, с изменением политического цикла в стране, появляется окно возможностей для примирения. Мы надеемся, что это время будет использовано всеми конфессиями страны не для того, чтобы углублять разделения и захватывать храмы, как это к сожалению происходит сейчас, а для того, чтобы примирять. Если не можем сделать позитивное, то хотя бы не делать негативного», - рассказал протоиерей Николай Данилевич.
ForUm

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