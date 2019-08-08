В Украине появится должность уполномоченного по защите государственного языка, сообщает Офис омбудсмена.

Отмечается, что конкурс открыт для обеспечения открытости отбора.

Офис также обнародовал требования к кандидатам на должность уполномоченного по защите государственного языка: возраст не моложе 35 лет на день подачи, высшее образование, владение государственным и английским языками, опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите госязыка, высокие деловые и моральные качества, соответствующий образовательный и профессиональный уровень.

Документы принимаются до 24.00 30 августа включительно. Сам же конкурс состоится 4 сентября в 11:00.

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.