Митрополит Тамасосский Исаия (Киккотис), иерарх Кипрской Православной Церкви, считает что в Украине против верующих Украинской Православной Церкви " совершено тяжкое преступление".

Фото: romfea.gr

Как сообщает Центр информации УПЦ, цитируя греческий сайт «Romfea», по мнению митрополита Исаи Вселенский Патриархат не несет ответственности за последствия реализации своих интересов в Украине.

«Десятки храмов были насильственно захвачены. Святыни были выброшены на улицу, священники и верующие страдали от насилия и унижений, и сегодня тысячи людей насильно изгнаны из своих храмов за то, что они не согласились с их административной структурой», - констатировал владыка Исаия.

По его мнению, это «есть бесчеловечным, и противоречит любым представлениям о религиозных правах человека», независимо от того, как трактовать их позицию.