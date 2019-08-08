также в разделеРелигия
В УПЦ организовали для верующих с инвалидностью паломничество к святыням Закарпатья
На Винничине верующие пройдут 5 километров в долину тысячи крестов 18
На Черниговщине община захваченного храма села Оленовка строит новую церковь 10
Верующие УПЦ пройдут крестным ходом из Браиловского монастыря в Почаевскую лавру 10
В РПЦ посоветовали Епифанию перечитать Томос 24
В УПЦ заметили, что в Грузии за социологические исследования взялись «специфические организации» 11
На Волыни верующие УПЦ не дали возможность сторонникам ПЦУ захватить храм 8
На Буковине тысячи верующих отметили престольный праздник Свято-Аннинского монастыря УПЦ 23
В УПЦ напомнили, что люди важнее, чем храмовые сооружения 23
Митрополит Онуфрий: У Бога много даров для тех, кто готов их принять 18
На Полтавщине верующие УПЦ отметили 100-летие подвига Мгарских мучеников 19
В Мелитополе священники УПЦ отпели летчика, который погиб в Ливии 13
В Луцк привезли чудотворную икону Божией Матери «Всецарица» и частички мощей двух почитаемых святых 16
Церковную продукцию из монастырей со всей Украины представят на выставке-ярмарке в Киево-Печерской лавре 17
Православные Винниччины провели шествие в поддержку семейных ценностей 22
В УПЦ собрали более миллиона гривен на лечение онкобольных детей Сумщины 26
В Виннице отметили 105-ю годовщину освящения собора Рождества Пресвятой Богородицы 16
В ПЦУ начали использовать желто-голубые кропила 17

Митрополит Тамасосский Исаия (Киккотис), иерарх Кипрской Православной Церкви, считает что в Украине против верующих Украинской Православной Церкви " совершено тяжкое преступление".

Фото: romfea.gr

Как сообщает Центр информации УПЦ, цитируя греческий сайт «Romfea», по мнению митрополита Исаи  Вселенский Патриархат не несет ответственности за последствия реализации своих интересов в Украине.

«Десятки храмов были насильственно захвачены. Святыни были выброшены на улицу, священники и верующие страдали от насилия и унижений, и сегодня тысячи людей насильно изгнаны из своих храмов за то, что они не согласились с их административной структурой», - констатировал владыка Исаия.

По его мнению, это «есть бесчеловечным, и противоречит любым представлениям о религиозных правах человека», независимо от того, как трактовать их позицию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги