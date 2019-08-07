Гравировка – это нанесение на изделие надписи специальным инструментом. Часто будущие молодожены гравируют свои обручальные кольца, считая такие украшения оригинальными, скрепляющими их любовный союз. Но стоит или нет наносить надписи на свадебные украшения, которые являются символом вечной любви и верности.

Почему не стоит делать гравировку

Основная причина, по которой отказываются от нанесения надписи – магическая. Существует примета, что обручальные кольца должны быть абсолютно гладкими, что гарантирует прочность брачного союза. Раньше использование камней, нанесение гравировки и рисунков на внешнюю сторону не поощрялось. Только гладкие, с ровной поверхностью кольца могли быть символом преданности и вечной любви.

Еще одна примета – нельзя никому давать свои обручальные кольца до свадьбы. И передавая их гравировщику, пара в результате получает украшения, напитавшие в себя чужую энергетику. Такие кольца не сулят ничего хорошего – брак будет недолгим, с частыми ссорами и изменами.

Есть и практическая причина отказаться от гравировки. Если потребуется изменить размер кольца, то с надписью сделать это намного сложнее. Буквы могут «поплыть», изменить свой размер и вид. И если надпись сделана с внешней стороны, то кольцо потеряет свою эстетическую привлекательность.

Почему стоит сделать гравировку

Делая гравировку, будущие молодожены создают уникальные украшения, отличающиеся индивидуальностью. Просматривая каталог обручальных колец, влюбленная пара может выбрать классическое изделие, которое станет в последующем для них особенными.

Семейные пары, сделавшие гравировку, считают, что с ними всегда частичка любимого человека, что только укрепляет союз. Снимать такое украшение не захочется, ведь надпись напоминает о сделано клятве любви и верности.

Стоит или нет делать гравировку – решайте сами. Верьте только в хорошее, ведь мысли имеют свойство материализоваться.

Какую надпись выбрать

Главное требование к надписи на обручальных кольцах – смысл и лаконичность. Вы должны знать, что значит для вашей пары написанные слова или цифры. Вот несколько вариантов надписей для гравировки:

Имена или инициалы молодоженов. Принято на своем кольце наносить имя возлюбленного.

Дата свадьбы. Некоторые пары наносят дату знакомства или первой встречи.

Прозвища, придуманные друг другу.

Любимые фразы или цитаты из книг или фильмов.

Признания в любви.

Смешные фразы.

Чаще всего выбирают первые два варианта. Но также наносят интересные фразы:

До скончания веков.

Вместе. Навечно.

Да!

Любовь сильнее страха смерти.

Можно придумать фразу самостоятельно, воспользоваться примерами других молодоженов или воспользоваться цитатами знаменитых людей.

Надпись может быть сделана на родном языке или латыни. Второй вариант смотрится красиво, плюс только вы будете знать о том, что написано на ваших кольцах.

Еще один вариант – начало фразы написать на кольце жениха, а окончание – на кольце невесты. Это верный способ подчеркнуть свою индивидуальность и показать, что вы с возлюбленным – единое целое, как и ваши кольца.