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У Бога настолько много, что они не имеют меры для тех, кто готов их принять.

Фото: Скрин "Слово Предстоятеля"

Об этом рассказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на анонс передачи «Слово Предстоятеля», опубликованный на официальной странице телеканала «Интер» в «Фейсбук».

«У Бога даров настолько много, что они не имеют меры, их – бесконечное количество. И Бог готов дать человеку эти дары, лишь бы человек хотел их принять», – об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске передачи «Слово Предстоятеля» 10 августа в 7.00.

Блаженнейший также сказал, что «в Церкви людям раздается Божья Благодать, Божьи дары, которые нужны нам для того, чтобы мы успешно провели свою земную жизнь. И провели ее так, чтобы конец земной жизни был началом вечной жизни. И люди приходят в Церковь и получают дары от Бога, но не прямо из руки Божией, а через священников».
ForUm

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