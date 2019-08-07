На крытом рынке на улице Строителей, 40 в Днепровском районе Киева произошел пожар.

Информация о пожаре поступила в 09:30, сообщает ГосЧС.

На место происшествия немедленно были направлены спасателей ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что горит кровля над 4-мя павильонами крытого рынка площади 70 кв. м. и огонь быстро распространялся.

Локализован пожар в 10:39 на площади 250 кв. м, а ликвидирован в 10:55.

К ликвидации было привлечено 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава Киевского гарнизона.

Информации о погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара будет выясняться после его ликвидации.