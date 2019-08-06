Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края РФ прекратилась.

Остается угроза подрыва отдельных боеприпасов, сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по итогам облета территории пожара на вертолете Ми-8 с губернатором края Александром Уссом, представителями МЧС и МВД, передает ТАСС.

«Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов», - сказал Булгаков.

Также сообщается, что один человек числится пропавшим без вести после взрывов, сообщил глава региона Александр Усс. Он уточнил, что пропавший без вести - гражданский.

Пострадали 12 человек, в их числе четверо военных. Шестеро госпитализированы, двое эвакуированы санавиацией в больницу в Красноярске, еще четверо находятся в Ачинске.

Напомним, 5 августа в Ачинском районе Красноярского края РФ на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы.