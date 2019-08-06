Министр финансов США Стивен Мнучин внес Китай в список валютных манипуляторов - это произошло впервые с 1994 года.

Об этом сообщает министерство финансов США, передает Укринформ.

«Министр Мнучин, действуя по поручению президента Трампа, определил, что Китай является валютным манипулятором», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам этого решения Мнучин обратится в МВФ, чтобы «устранить нечестные конкурентные преимущества, созданные последними действиями Китая».

«У Китая долгая история стимулирования недооцененной валюты с помощью последовательных масштабных интервенций на международный обменный рынок. В последние дни Китай предпринял конкретные действия для девальвации своей валюты», - подчеркивает минфин США.

В ведомстве убеждены: контекст использования финансовых инструментов правительством КНР не оставляет сомнений, что действия Пекина направлены на получение нечестного конкурентного преимущества в международной торговле.

США вносят в список «валютных манипуляторов» страны, которые используют масштабные интервенции для резкого влияния на курс национальной валюты, что создает дисбалансы и нерыночные преимущества на международном рынке. Поэтому сегодняшнее решение углубляет торговое противостояние между двумя сверхдержавами.

Последний раз США вносили Китай в этот список еще в 1994 году - во время президентства Билла Клинтона.

Напомним, Дональд Трамп предложил ввести с 1 сентября новые 10-процентные пошлины на импорт из Китая объемом около 300 миллиардов долларов, подняв ставки в торговой войне.

На этой неделе Пекин зеркально ответил на действия Вашингтона, рекордно девальвировав юань на 1% и доведя обменный курс до 7 юаней за американский доллар. Китай также приказал своим компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США.

Международные финансовые институты, в том числе МВФ и Всемирный банк назвали напряженность между крупнейшими экономиками мира одним из самых негативных факторов для дальнейшего глобального роста.