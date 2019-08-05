Совет Европейского Союза официально утвердил кандидатуру Жозепа Борреля Фонтельеса на должность следующего высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, который должен заменить на этом посту Могерини.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС в Twitter, передает УНИАН.

«Европейский Совет официально назначил Жозепа Борреля высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности. Как вице-президент Европейской комиссии, он должен пройти процедуру голосования в Европейском парламенте вместе со всеми членами Еврокомиссии», - говорится в сообщении.