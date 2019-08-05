также в разделеМир
Число жертв стрельбы в Техасе возросло 5
В РФ загорелись склады боеприпасов, эвакуированы тысячи людей 36
Глава ЦИК Беларуси назвала возможную дату выборов президента 24
В Афганистане полицейский убил семерых коллег и сбежал к талибам 20
Эрдоган анонсировал новую АТО в Сирии 25
Британия призвала пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ 32
РФ обвинила США во вмешательстве во внутреннюю политику 62
Массовые убийства в США: после Техаса стрельба произошла в Огайо 124
Германия призывает Россию освободить всех демонстрантов, задержанных в Москве 135
В Иране упал военный самолет 40
Умер певец Вилли Токарев 94
Появилось видео стрельбы в Техасе 128
На акции в Москве задержали более тысячи человек 49
В Сибири площадь пожаров увеличивается 311
Иран задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе 47
Главы МИД Литвы и Латвии засудили массовое применение насилия на акциях в России 37
В США вторая стрельба за сутки: есть погибшие 82
В Румынии уволили министра за комментарий об убийстве подростка 42

Совет Европейского Союза официально утвердил кандидатуру Жозепа Борреля Фонтельеса на должность следующего высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, который должен заменить на этом посту Могерини.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС в Twitter, передает УНИАН.

«Европейский Совет официально назначил Жозепа Борреля высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности. Как вице-президент Европейской комиссии, он должен пройти процедуру голосования в Европейском парламенте вместе со всеми членами Еврокомиссии», - говорится в сообщении.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1854 грн.
9
Теги