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В луцком кафедральном соборе Украинской Православной Церкви в честь Всех святых земли Волынской 6 и 7 августа будут находиться для поклонения уникальные православные святыни.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, в кафедральный собор прибудут: чудотворный мироточивый список иконы Божией Матери «Пантанасса» («Всецарица»), частичка десницы (правой руки, - ред.) святого великомученика Георгия Победоносца, частичка мощей священномученика Харлампия.

Встреча святынь в Луцке состоится 6 августа в 15.00.

*** Оригинал иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» (XVII век) находится на Святой Горе, в обители Ватопед, однако почитаема во всем Православном мире. Перед этим образом молятся об исцелении от онкологических заболеваний, наркологической и алкогольной зависимости, и защите от колдовства.

Великомученик Георгий Победоносец наиболее почитаемый и известный святой в христианском мире. Пострадал во время Великого гонения при императоре Диоклетиане и после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) году был обезглавлен.

В народной традиции святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев.

Святой Харалампий жил во второй половине II века. Он был епископом и распространял веру во Христа за что его истязали. Во время своей последней молитвы удостоился увидеть Спасителя, который сошел с небес и унес с собой душу священномученика.

Харалампия почитают в народе как хранителя от внезапной смерти без покаяния, как покровителя домашних животных, защитника урожая. Ему молятся также о благосостоянии и избавлении от голода.
ForUm

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