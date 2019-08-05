Одесский припортовый завод запустил производство аммиака и карбамида после более чем годового простоя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

«И хотя впереди еще несколько дней нервотрепки можно сказать, что мы на финишной прямой. Завод запустился по договору переработки давальческого сырья от компании Агро Газ Трейдинг», – написал он.

По словам Щурикова, согласно этому договору, минимальный период сотрудничества компаний составит 4 месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательным советом ОПЗ.

Ежемесячно завод будет получать около 60 млн куб. м газа.