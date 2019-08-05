также в разделеРелигия
В Почаеве тысячи верующих УПЦ отмечают праздник чудотворной иконы Богородицы
Митрополит Антоний ответил на вопросы об «антиукраинских взглядах» УПЦ
В УПЦ обратили внимание новой власти на «черных регистраторов» 8
В РПЦ считают, что скульптор не доработал восковые изваяния Филарета и Епифания 12
Свой сайт появился у первого православного хосписа, который строят под Одессой 11
Владимир Зеленский планирует встретиться с Патриархом Варфоломеем 10
В Ровенской области появился новый храм УПЦ вместо захваченного Киевским патриархатом 18
Филарет (Денисенко) призвал своих прихожан к протестам против главы ПЦУ Епифания (Думенко) 21
СБУ снова вызывает протоиерея Виктора Земляного: инкриминируют статью 161 Уголовного кодекса Украины 56
В Киевские духовные школы 34 студента поступили в академию и 57 – в семинарию 13
В Почаев на торжества в честь Почаевской иконы Божией Матери прибыл международный крестный ход 20
Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, что делать, чтобы человеку не вредили темные силы 9
В Церкви вышло отдельное издание, посвященное чину освящения храма 11
Община одного из первых захваченных храмов на Волыни собирается строить новую церковь 15
Черновицкий митрополит УПЦ призвал верующих молиться за односельчан, которые отобрали у них храм 31
На Закарпатье появился храм УПЦ в честь пророка Божьего Ильи 17
Одесский монастырь XIX века отметил престольный праздник 12
В Церкви объяснили, почему Достоевский назвал свой роман «Идиот» 357

В Почаев из Ивано-Франковска прошел пятидневный крестный ход Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, крестный ход из Ивано-Франковская вышел 28 июля и прибыл в Почаевскую лавру вечером 1 августа.

Традиционный крестный ход из Ивано-Франковская в Почаев прошел уже в 22 раз.

«Традиционно, крестный ход выходит 27 июля чтобы успеть прийти еще до престольного праздника преподобного Серафима Саровского. Но в этом году крестный ход вышел на день позже - 28 июля после Божественной литургии и пришел в Почаевскую лавру 1 августа вечером. Этот крестный ход уже 22 года идет из Ивано-Франковска до святой обители», - рассказали в епархии.

Традиционно в крестном ходе принимают участие от 200 до 300 человек. По свидетельству участников, в этом году было больше молодежи, чем обычно. Самому младшему участнику крестного хода было всего шесть месяцев. Также в крестном ходе участвовал верующий в инвалидной коляске.

Как сообщалось, сегодня в Почаевской лавре тысячи верующих отмечают праздник Почаевской иконы Богородицы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
15
Теги