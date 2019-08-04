На 85-м году жизни скончался знаменитый исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на народного артиста России, ведущего радиостанции Николая Тамразова.

Тот узнал эту новость от родных музыканта.

Настоящее имя Токарева – Вилен. Он работал в Ленинграде и Мурманске, в 1974 году эмигрировал в США, где приобрел славу самого известного исполнителя русскоязычного шансона.

Через пять лет там он выпустил свой первый альбом А жизнь — она всегда прекрасна. Основал лейбл One Man Band и записал около 20 альбомов. В 1989 году Токарев приехал в СССР с концертами, которые прошли с успехом. В 1990-х переехал в Москву.

Токарев является автором песен Небоскребы и Журавли, он трижды удостаивался премии Шансон года.