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В Ровно 45-летний мужчина избил полицейскую, которая прибыла на вызов по домашнему насилию.

Об этом сообщили в областной полиции. 

Вызов осуществила жена обидчика. Когда 26-летняя полицейская начала общаться с мужчиной, то он начал дергать младшую лейтенантку полиции за форменную одежду.

«Потом нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи. Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об угрозе или насилию относительно работника правоохранительного органа. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
ForUm

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