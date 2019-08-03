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Аэропорт Хитроу из-за забастовки членов британского профсоюза Unite, которые запланированы на 5 и 6 августа, вынужден отменить 177 авиарейсов в эти дни. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что профсоюз отверг очередное предложение представителей Хитроу о повышении зарплат сотрудников, однако новый раунд переговоров должен пройти в течение дня и забастовка не состоится, если стороны договорятся.

В Хитроу пока не назвали, какие рейсы будут отменены, но это касается 91 авиаперевозчика. Поэтому пассажиры должны уточнять у авиакомпаний, будет отменен тот или иной рейс. Также, в Хитроу добавили, что за отмененные рейсы авиакомпании могут предложить другие рейсы или вернуть деньги.
ForUm

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