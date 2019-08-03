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Соединенные Штаты Америки (США) и радикальная группировка «Талибан» продолжили переговоры в Катаре по прекращению боевых действий в Афганистане. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как сообщается, согласно условиям соглашения, США должны сократить количество своих военных в Афганистане с 14 до 8 тысяч человек. Со своей стороны, талибы обязуются не предоставлять убежище участникам международных террористических организаций и вступить в диалог с афганским правительством.

Отмечается, что стороны оптимистично оценивают шансы на заключение мирного соглашения уже в недалеком будущем.

«Думаю, мы преодолели примерно 80-90 процентов пути к соглашению»,- заявил неназванный американский представитель.

Однако, пока остаются не разработанными механизмы контроля за выполнением соглашения, а также не понятно согласится ли на условия сделки наиболее радикальное крыло талибов, которое требует полного вывода американских войск из Афганистана.

Напомним, в США рассказали, в чем суть новых санкций против России.
ForUm

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