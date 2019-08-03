Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и предыдущий президент Украины Петр Порошенко — 28 тысяч гривен в месяц до вычета налогов.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Громадського.

Так, в июне Зеленскому начислили зарплату в размере должностного оклада — 28 тысяч гривен, из которых уплачены налоги и сборы на общую сумму 5460 гривен.

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т. п. ) президенту Украины не установлено», — говорится в ответе ГУД.

Предыдущий президент Петр Порошенко получал такую ​​же зарплату — в его декларации за 2018 указано доход от зарплаты по основному месту работы в 336 тысяч гривен, то есть 28 тысяч гривен в месяц.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги на 175 миллионов гривен.