также в разделеПолитика
Богдан о «слитом» заявлении: Может, журналисты, может, спецслужбы 50
Ваврыш скупает голоса депутатов, чтобы назначить Илью Сагайдака секретарем Киевсовета, – источник 276
ОП: Украина может иметь дешевое кредитование под 12-13% уже в следующем году 31
Посольство США предупредило об опасности в Украине в августе 111
Зеленский обещает аэропорт в Ивано-Франковске через полтора года 37
Известный кинематографист Оливер Стоун тоже сравнил Медведчука с Грушевским 77
Порошенко солгал о падении влияния Медведчука при его власти 58
Зеленский представил нового главу Прикарпатья 83
Медведчук: Ни перед ничтожеством Порошенко, ни перед кем другим никогда не склонял головы 268
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке 1570
У Зеленского солгали относительно американских лоббистов на выборах 94
В ОП прокомментировали информацию об отставке Богдана 125
«Уволить с момента желания»: В сети появилось заявление Богдана об отставке 295
Порошенко ответил на обвинения в жадности 175
У Зеленского намерены сформировать Кабмин в первый день работы Рады 53
Порошенко: Назначение Гладковского было ошибкой, но я ее исправил 80
Зеленский опубликовал фото из спортзала 111
Порошенко: Минские соглашения помогли остановить российское наступление 62

Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и предыдущий президент Украины Петр Порошенко — 28 тысяч гривен в месяц до вычета налогов.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Громадського.

Так, в июне Зеленскому начислили зарплату в размере должностного оклада — 28 тысяч гривен, из которых уплачены налоги и сборы на общую сумму 5460 гривен.

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т. п.) президенту Украины не установлено», — говорится в ответе ГУД.

Предыдущий президент Петр Порошенко получал такую ​​же зарплату — в его декларации за 2018 указано доход от зарплаты по основному месту работы в 336 тысяч гривен, то есть 28 тысяч гривен в месяц.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги на 175 миллионов гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1233 грн.
17
Теги