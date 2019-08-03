Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно беседовал с президентом России Владимиром Путиным и с лидерами Китая о новом соглашении о ядерном оружии.
Как пишет Bloomberg, в четверг Трамп заявил, что, по его мнению, Путин хотел бы достичь нового соглашения об ограничении ядерных арсеналов России и США.
«Они избавляются от некоторых, мы избавляемся от некоторых (ракет – ред.)», - сказал он журналистам в пятницу, добавив, что Китай также должен быть вовлечен в процесс.
«Это было бы здорово для мира», - сказал Трамп журналистам, отправляясь из Белого дома в пятницу на свой гольф-курорт в Бедминстере, Нью-Джерси.
По словам президента США, новое соглашение сэкономит странам деньги на оборонные расходы.
Напомним, в США рассказали, в чем суть новых санкций против России.
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