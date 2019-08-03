также в разделеМир
В США рассказали, в чем суть новых санкций против России 45
КНДР испытала новую ракетную систему 14
Дело Скрипалей: США ввели второй пакет санкций против РФ 56
НАТО возложило на Россию ответственность за смерть ракетного договора 27
В резиденции Джонсона установили часы с обратным отсчетом до Brexit 26
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать 51
США с 1 сентября расширят пошлины на почти весь импорт из Китая 26
США выходят из ядерного договора с Россией 37
Дело Скрипалей: Трамп подписал указ о втором этапе санкций против России 51
МИД РФ о санкциях по «Северному потоку-2»: Новый виток русофобии 50
В РФ решили вызывать дожди, чтобы потушить Сибирь 73
Великобритания удвоила сумму на подготовку к Brexit 21
Власти РФ заподозрили, что тайгу подожгли намеренно 51
Еще одна страна Европы запретила паранджу 51
СМИ сообщают о смерти наследника Аль-Каиды – сына Усамы бин Ладена 34
Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров в Сибири 105
Глава ГА ООН на встрече с Лавровым не вспомнила о разгоне протестов 40
Британка обвинила 12 подростков в изнасиловании, но тюрьма грозит ей 85

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно беседовал с президентом России Владимиром Путиным и с лидерами Китая о новом соглашении о ядерном оружии.

Как пишет Bloomberg, в четверг Трамп заявил, что, по его мнению, Путин хотел бы достичь нового соглашения об ограничении ядерных арсеналов России и США.

«Они избавляются от некоторых, мы избавляемся от некоторых (ракет – ред.)», - сказал он журналистам в пятницу, добавив, что Китай также должен быть вовлечен в процесс.

«Это было бы здорово для мира», - сказал Трамп журналистам, отправляясь из Белого дома в пятницу на свой гольф-курорт в Бедминстере, Нью-Джерси.

По словам президента США, новое соглашение сэкономит странам деньги на оборонные расходы.

Напомним, в США рассказали, в чем суть новых санкций против России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1233 грн.
15
Теги