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Килийские полицейские расследуют обстоятельства гибели шестилетнего мальчика на базе отдыха.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, трагедия произошла на базе отдыха, где мальчик с семьей, приехавшие из соседнего государства, снимали домик.

Мальчик играл у домика. Когда родители в очередной раз вышли присмотреть за сыном, увидели его без сознания. Родные сразу же вызвали «скорую», однако попытки медиков спасти жизнь малыша оказались напрасными - по дороге в больницу он скончался.

Сейчас тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина его смерти – поражение электротоком от сети электропитания базы, которая проложена в металлических трубах.

Начато уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») и 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).
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