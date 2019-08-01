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Причиной задымления хвостового вагона электропоезда Казатин - Жмеринка, возникшего 31 июля на перегоне Бирюлево - Жмеринка, вероятно, стало занесение огня неизвестными лицами.

Такие выводы сделала комиссия по расследованию случая, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Во время осмотра подвижного состава выяснилось, что дверь служебного тамбура кабины управления была полуоткрыта и сработала охранная сигнализация кабины управления хвостового вагона.

Напомним, вагон был отцеплен, из-за инцидента никто не пострадал. На станцию Жмеринка электропоезд прибыл с опозданием почти на 2 часа. Событие вызвало задержку пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

 
ForUm

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