Причиной задымления хвостового вагона электропоезда Казатин - Жмеринка, возникшего 31 июля на перегоне Бирюлево - Жмеринка, вероятно, стало занесение огня неизвестными лицами.
Такие выводы сделала комиссия по расследованию случая, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.
Во время осмотра подвижного состава выяснилось, что дверь служебного тамбура кабины управления была полуоткрыта и сработала охранная сигнализация кабины управления хвостового вагона.
Напомним, вагон был отцеплен, из-за инцидента никто не пострадал. На станцию Жмеринка электропоезд прибыл с опозданием почти на 2 часа. Событие вызвало задержку пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.
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