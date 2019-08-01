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Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о завершении его отпуска во Франции.

«Завершил 10-дневный отпуск в Провансе. «Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья», - написал он в Facebook, показав фотографии.

«И враги, которые проиграли выборы и чтобы не выпасть из новостей, привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал», - заявил генпрокурор.

Ранее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что «генпрокурор Луценко исчез из страны и ленты новостей» на время отдыха, но 23 июля его видели в Горди за обедом с друзьями в отеле премиум-класса.
ForUm

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