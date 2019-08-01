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В Белоцерковской епархии Украинской Православной Церкви проходят торжества в честь 25-летия ее основания.

Фото: Википедия

В Спасо-Преображенском соборе Белой Церкви, 1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, богослужение возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

Предстоятелю УПЦ сослужили представители епископата и многочисленное духовенство.

Во время богослужения были вознесены молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Митрополит Онуфрий поздравил митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина и всех молящихся с 25-летием Белоцерковской епархии и 180-летием освящения кафедрального Спасо-Преображенского собора.
ForUm

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