В Белоцерковской епархии Украинской Православной Церкви проходят торжества в честь 25-летия ее основания.
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В Спасо-Преображенском соборе Белой Церкви, 1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, богослужение возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.
Предстоятелю УПЦ сослужили представители епископата и многочисленное духовенство.
Во время богослужения были вознесены молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.
Митрополит Онуфрий поздравил митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина и всех молящихся с 25-летием Белоцерковской епархии и 180-летием освящения кафедрального Спасо-Преображенского собора.
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