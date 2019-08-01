Киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета, сообщает пресс-служба полиции.

30 июля в полицию поступило сообщение о том, что в помещении гипермаркета на улице Здолбуновской находится взрывное устройство.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехническая служба, спасатели и патрульные полицейские. Правоохранители осмотрели «заминированный» объект и территорию, прилегающую к нему. В результате проверки никаких подозрительных предметов не обнаружено.

Получив информацию о заминировании, сотрудники отдела криминальной полиции начали проводить оперативно-розыскные мероприятия: «Около часа нам понадобилось, чтобы установить местонахождение злоумышленника. Им оказался уроженец Львовской области, 1984 года рождения, ранее не имевший проблем с законом».

Во время общения с правонарушителем полицейские выяснили, зачем он «заминировал» гипермаркет. Причиной ложного сообщения о заложенной взрывчаткой стал конфликт с охраной магазина накануне: таким образом мужчина решил отомстить.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Псевдоминера задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему грозит до шести лет лишения свободы.