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Среди состоятельных людей все активнее развивается благотворительная деятельность.

Фото: Православие и мир

Об этом сказал глава ОВЦС Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир», сообщает «Фома» со ссылкой на пресс-службу Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Мы видим, что среди богатых людей все больше и больше развивается благотворительность», – отметил владыка Иларион.

«Этот процесс Церковь всегда поддерживает, приветствует и поощряет. Я знаю немало богатых людей, которые тратят значительную часть своего состояния на поддержку бедных, инвалидов, престарелых, сиротских приютов. И в значительной степени наши социальные учреждения сейчас существуют именно за счет пожертвований богатых людей», – рассказал митрополит.

Владыка Иларион напомнил евангельскую притчу о богаче и Лазаре, в которой богатый человек праздновал каждый день, жил в роскоши, а у ворот лежал бедняк, мечтавший насытиться крошками, падающими с его стола.

«В ней Господь говорит о том, что происходит с человеком после смерти. Ведь мы знаем, что в тот мир человек никакое материальное богатство унести с собой не может. А то богатство, которое он здесь накопил, о котором Христос говорит, что его «ни моль, ни ржа не истребляет» (Мф. 6.19), – это внутреннее духовное богатство человек может унести с собой в мир иной и оставить о себе добрую память здесь, на земле, своими добрыми делами», – сказал представитель Церкви.

Архипастырь призвал телезрителей «думать не только о себе, но и о других, и помогать тем, кто находится в беде и нуждается в помощи».
ForUm

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