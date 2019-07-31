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В Запорожье проведут венчальную литугию, на которой обвенчают православные пары.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, 15 сентября в Свято-Покровском архиерейском соборе города Запорожья митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука возглавит венчальную Божественную литургию.

Отличительной особенностью венчальной литургии является соединение в одно богослужебное последование двух Таинств Православной Церкви — Таинства брака и причащения. Чин венчальной Литургии сформировался ближе к XVIII веку в Элладской Православной Церкви и получил широкое распространение в Балканских Церквах. В Украинской Православной Церкви это торжественное богослужение делает только первые шаги.

К Таинству венчания приглашаются супружеские пары православного вероисповедания, состоящие в зарегистрированном браке, возрастом до 35 лет.
ForUm

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