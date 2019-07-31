Крестный ход УПЦ развеял всю государственную пропаганду о том, что Украинской Православной Церкви больше нет или что она может куда-то исчезнуть.

Фото: Перший козацький

Об этом и о своих впечатлениях о крестном ходе, который прошел в Киеве в честь Крещения Руси 27 июля, в эфире «Першого козацького» рассказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

«В этом году крестный ход был чем-то особенным, и он стал еще большей демонстрацией того, что Церковь есть, она никуда не исчезает, она остается крупнейшей Церковью страны, – отметил спикер УПЦ. – Иностранцы, с которыми я общался, говорят, что нет ни одной силы в Украине и даже на европейском континенте, которая могла бы собрать столько людей, причем бесплатно. И нет в Украине большей силы ни религиозной, ни политической, которая могла бы собрать одновременно столько людей – это слова внешних наблюдателей».

Он подчеркнул, что этот крестный ход, который называют Великим, «становится уже международным, общеправославным» и «уже перерос границы УПЦ».

«Этот крестный ход все больше и больше становится Великим, и таких больших крестных ходов, как у нас, больше нет в православном мире. Что-то подобное есть в России, а вот в греческом мире такого нет», – добавил отец Николай.

Также, по его словам, еще одной важной особенностью этого крестного хода является то, что он «стал определенной духовной помощью, духовным вдохновением именно для тех людей, которые страдают. И они почувствовали, что они не наедине со своими проблемами, что Церковь – это великое Тело Христово, что они являются маленькими клеточками, но когда болит клеточка – боль отдается во всем теле, в Теле Церкви».

«Потому это исповеднический крестный ход, и Церковь в этом плане показала, что люди для нее очень важны, что Церковь – это и есть люди. Мы теряем храмы, но мы не теряем людей. Мы даже приобретаем еще людей, к нам новые приходят. И мы видим очень позитивные тенденции, такое определенное обновление, оживление духовной, церковной, приходской жизни. И, наблюдая это, хочется плакать от радости», – сказал священнослужитель.

По его мнению, этот крестный ход стал настоящим торжеством и триумфом Украинской Православной Церкви и развеял всю ту государственную пропаганду, что Церковь может исчезнуть.

«Церковь является творением Божиим, а не рук людских, и она никуда не исчезнет. Несмотря ни на что, Церковь наша увеличивается, укрепляется, объединяется, становится еще более живой. (...) Мне кажется, что Церковь не просто выстояла, как скала среди бурного моря, которое бушует и которое может даже накрыть полностью всю скалу, но эта вода долго не держится, она стекает, а скала остается, и море не может ее пошатнуть. Сейчас мы наблюдаем тот момент, когда вода стекла, море успокаивается, шторм идет к завершению, а скала как стояла, так и стоит», – подытожил протоиерей Николай Данилевич.