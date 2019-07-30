Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук сообщил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен до конца 2019 года. Об этом он рассказал агентству Bloomberg, передает 112 Украина.

«В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, это будет довольно сложно», - сказал Гончарук.

По его словам, сейчас Офис президента проводит обсуждения со Всемирным банком касательно модели открытия рынка земли. Так, наиболее либеральная модель может способствовать увеличению роста экономики Украины более чем на 3 процентных пункта в год, а самая консервативная - на 0,5 п.п.

«Мы ищем наименее болезненную, но наиболее эффективную модель (открытия рынка земли, - ред.)», - сказал Гончарук.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине нужно отменить мораторий на продажу земель. Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустил введение рынка сельхозземель на протяжении года.

Напомним, 18 января 2001 года Верховная Рада Украины приняла закон № 2242-III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд.

Земельный кодекс № 2768-III был принят парламентом 25 октября того же года. С помощью документа установили, что до 1 января 2005 года нельзя продавать или отчуждать земли для ведения сельского хозяйства и паи (разрешается обмен, передача в наследство и изъятие для общественных нужд). С тех пор это называют мораторием на продажу сельхозземель. Действие данного временного запрета продлевали 10 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).

В минувшем году парламент продлил запрет на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.