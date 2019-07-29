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В Голосеевском районе Киева в ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина, который сразу достал из пакета предмет, похожий на ружье, и начал угрожать персоналу торгового заведения. Однако на противоправных действиях нападающего быстро отреагировал охранник, который набросился на злоумышленника, сообщает пресс-служба полиции.

Правонарушитель успел сделать несколько выстрелов, разбив витрины, и скрылся с места происшествия. Охранник сразу сообщил о разбойном нападении на 102 и за считанные минуты на место прибыли следственно-оперативные группы столичного главка и Голосеевского управления полиции, эксперты-криминалисты, кинологи. Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения.

По факту нападения было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас полицейские проводят все необходимые меры для установления личности и местонахождения фигуранта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого нападающего, поэтому просим граждан, кто владеет какой-либо информацией о данном лице, сообщить на 102.
ForUm

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