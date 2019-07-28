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На территории Запорожского титано-магниевого комбината, принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу, произошла утечка тетрахлорида титана.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в пресс-службе ДСНС.

По данным спасателей, утечка произошла из-за протекания передаточного бака.

«Спасатели создали водяную завесу, работники ООО ЗТМК перекрыли вентиль и установили бандаж, химическое вещество было перекачано в другую цистерну. В 11:40 авария была полностью ликвидирована», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в городе было организовано перекрытие движения транспорта и подвоз воды.

В ДСНС подчеркнули, что испарения химических веществ не вышли за пределы цеха и в результате происшествия никто не пострадал. Опасности для жизни и здоровья граждан нет.
ForUm

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