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Российский журналист и историк Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни.

Об этом в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

«Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно», - написал Кара-Мурза младший.

Владимир Кара-Мурза вел собственную программу «Сегодня в полночь» на российском НТВ. Сотрудничал с радиостанциями «Эхо Москвы» и «Свобода».

Его сын Владимир Кара-Мурза-младший - федеральный координатор оппозиционного общественного движения Открытая Россия. На него неоднаразово совершали нападения через его деятельность.
ForUm

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