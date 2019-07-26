Тысячи верующих из Польши, Беларуси и разных регионов Украины совершат пешее паломничество в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, чтобы 5 августа принять участие в праздновании в честь чудотворной иконы Божией Матери «Почаевская».

Фото: Фома в Украине

По традиции, на торжества в Почаев придут несколько крестных ходов, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на издание «Фома в Украине».

Первый из них стартовал 20 июля в польском городе Гайновка. 22 июля паломники вступили на территорию Беларуси и к утру 25 июля прибыли к пограничному пункту «Доманово», где их встретили верующие Владимиро-Волынской епархии Украинской Православной Церкви. Объединённая колонна направится через Волынь и Тернопольскую область в Почаевскую Лавру. Прибытие международного Крестного хода в обитель запланировано на 3 августа.

В последующие дни они пройдут по такому маршруту: 26 июля — Ратное – Замшаны – Буцинь; 27 июля — Буцынь – Дубовое – Ковель; 28 июля — Ковель – Соловичи; 29 июля — Соловичи – Владимир-Волынский; 30 июля — Владимир-Волынский – Павловка; 31 июля — Павловка – Горохов; 1 августа — Горохов – Берестечко; 2 августа — Берестечко – Радивилов; 3 августа — Радивилов – Почаевская Лавра.

28 июля крестный ход в Почаев начнёт Ивано-Франковская епархия. Пятидневное молитвенное шествие стартует после Божественной литургии в Спасо-Преображенском храме Ивано-Франковска. Начало богослужения в 6.00.

29 июля к пешему паломничеству в Почаевскую Лавру присоединятся верующие Ровенской епархии. Крестный ход выступит от Екатериновского храма города Здолбунов в 5.00. Предварит его ночная Божественная литургия. Прибытие в обитель — 31 июля.

Планируемый маршрут: 29 июля — Богдашев – Пятигоры – Глинск – Ульбаров – Квитневе – Озеряны – Варковичи – Молодаво – Мирогоща – Рачин – Дубно; 30 июля — Тараканов – Подлужье – Птичье – Верба – Стовпець – Онишковцы; 31 июля — Божия Гора – Великие Бережцы – Савчицы – Дунаев – Диброва – Почаев.

31 июля крестный ход в Почаев начнется в Волынской епархии. Колонна выступит по окончании молебна в Покровском кафедральном храме Луцка. Начало богослужения в 10.30. Согласно маршруту, верующие пройдут через с. Баковцы, пгт Демидовку, с. Иващуки; в Лавру прибудут 3 августа.

2 августа пройдёт традиционное молитвенное шествие в Почаевскую Лавру из урочища Вирля (неподалёку с. Савчицы Тернопольской области), где когда-то располагалось имение дворянки Анны Гойской. Этот ежегодный Крестный ход проводят в память о том, как в XVI веке благочестивая помещица доставила почаевским пустынножителям образ Богородицы, перед которым прозрел её слепорожденный брат. В урочище Вирля паломников доставят на автобусах (выезд в 5.00 от лаврской стоянки). В 7.30 начнётся молебен, по окончании которого начнётся Крестный ход.