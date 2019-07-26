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Полицейские полностью готовы к обеспечению общественной безопасности людей во время массовых мероприятий по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси-Украины. Об этом шла речь сегодня, 26 июля, во время видеоселекторного совещания всех структурных и территориальных органов МВД под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и при участии председателя Национальной полиции Сергея Князева, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по информации правоохранителей, участие в массовых мероприятиях только в столице примет более 20 тысяч человек.

Князев отметил, что к обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции. В частности, будут работать полиция диалога, взрывотехники, кинологи, спецназовцы. В то же время глава Нацполиции подчеркнул, что все полицейские будут оказывать всяческую помощь гражданам, в том числе и верующим, которые являются гостями столицы.

Зампредседателя полиции – руководитель патрульной полиции Александр Фацевич отметил, что полицейские будут уделять особое внимание безопасности дорожного движения на автодорогах государства во время перемещения значительного количества верующих. Он добавил, что в целом к ​​оказанию практической помощи при обеспечении общественной безопасности готовы и приданные силы других областей.

 
ForUm

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