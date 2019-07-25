В Северодонецке полицейские задержали женщину, которая применила газовый баллончик в отношении одного из кандидатов в народные депутаты, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Отмечается, что у ОИК №106 собралось большое количество граждан, которые выражали свою поддержку одному из кандидатов в депутаты.

Во время этого несанкционированного сбора граждан женщина, которая по предварительной информации является доверенным лицом одного из кандидатов, подбежала к другому кандидату и распылили смесь из газового баллончика в лицо кандидата в депутаты.

В результате этих действий пострадал не только кандидат, но и граждане, которые находились рядом.

Сейчас женщину опрашивают сотрудники специализированной следственно-оперативной группы.