Центр информации Украинской Православной Церкви завтра, 25 июля в 19.00, закрывает аккредитацию представителей СМИ на праздничные мероприятия 27-28 июля в честь Дня Крещения Руси.

Фото: Логотип / Центр информации УПЦ

Аккредитованные журналисты смогут получить бейджи-пропуска "Пресса" и "Телевидение" 25 июля с 15.00 до 20.00 и 26 июля с 10.00 до 19.00 в Киево-Печерской лавре, корпус 70-А, второй этаж в Центре информации УПЦ.



Для получения пропуска необходимо предъявить журналистское удостоверение СМИ и паспорт.

Без пропусков попасть к памятнику князю Владимиру 27 июля не удастся - проходы будут закрыты металлическими турникетами, также будет несколько кордонов охраны!

На бейджах-пропусках для СМИ изображен официальный логотип праздничных мероприятий в честь Дня Крещения Руси.



На логотипе золотистым на бежевом фоне изображен памятник святому равноапостольному князю Владимиру - место проведения молебна на Владимирской горке, указаны даты торжеств.



Как сообщалось, в столице 27-28 июля Украинская Православная Церковь проведет ряд праздничных мероприятий в честь Дня Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира.



На торжества прибудут гости из Поместных Православных Церквей. А именно: епископ Нишский Арсений (Сербская Православная Церковь), и архиепископ Михайловский и Кошицкий Георгий (Православная Церковь в Чешских землях и Словакии).



27 июля в 13.00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении епископата и духовенства.

Проход на Владимирскую горку для журналистов будет открыт с 09.00.



На молебен прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых.



А также чудотворные иконы Богородицы Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская).



В 13.30 начнется крестный ход от Владимирской горки - к Киево-Печерской лавре.



Вечером 27 июля возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение, которое возглавит Предстоятель УПЦ. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских и будут доступны для поклонения всю ночь.



28 июля в 09.00 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры начнется праздничная Божественная литургия. На богослужении будут прославлены ректоры КДАиС - епископ Сильвестр (Малеванский), архиепископ Василий (Богдашевский) и протоиерей Александр Глаголев.