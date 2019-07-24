Китай придерживается политики, предусматривающей недопущение применения ядерного оружия в любое время и при любых обстоятельствах. Об этом говорится в обновленной «Белой книге по нацобороне Китая в новую эпоху», сообщает УНИАН со ссылкой на Xinhua.

В документе отмечается, что Китай никогда и ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым. Также Пекин обязуется не применять ядерное оружие против неядерных стран и не проводить в отношении их политику угрозы применения ядерного оружия.

Кроме того, Китай выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия. Отмечается, что Пекин не участвует в гонке вооружений с какой-либо любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения безопасности.

Напомним, 7 июля 2017 года более ста стран-участниц Организации Объединенных Наций одобрили текст Договора о запрещении ядерного оружия. Он предусматривает запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение и транспортировку ядерного оружия. Он вступит в силу, когда его ратифицируют 50 государств.

Стоит отметить, что тогда принимать участие в подготовке договора отказались крупнейшие ядерные державы, в том числе Китай, а также более 30 других стран.

Страны НАТО заявили, что выступают против нового Договора ООН о запрещении ядерного оружия считая, что он не учитывает реального состояния международной безопасности.

Сегодня крупнейшими запасами ядерных боеголовок обладают США и Россия.