Мужчине, который пытался утопить женщину в Русановском канале, объявлено подозрение в покушении на умышленное убийство, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

19 июля 2019 примерно в 06:30 подозреваемый во время пробежки у Русановского канала, увидел ранее незнакомую ему 60-летнюю женщину, которая плавала в водоеме. Не раздеваясь, мужчина зашел в водоем и начал целенаправленно плыть к потерпевшей. Подплыв к женщине, подозреваемый начал обеими руками давить сверху на голову потерпевшей, удерживая ее под водой без доступа воздуха около 1 минуты.

Когда женщине удалось вынырнуть на поверхность, она начала просить его остановиться. Однако мужчина продолжил нажимать обеими руками на голову потерпевшей, вследствие чего последняя вновь оказалась под поверхностью воды.

Чтобы спаслись, женщина сделала вид, что тонет, и в это время, находясь под водой, отплыла от подозреваемого на несколько метров. Оказавшись на безопасном расстоянии, женщина вынырнула на поверхность воды и отплыла к противоположному берегу.

Подозреваемого, который сразу покинул место происшествия, за несколько часов полицейские задержали возле станции метро «Левобережная». Он был полностью раздетым и вел себя неадекватно.

По согласованию с прокурором следователями Днепровского управления полиции 29-летнему парню сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно - в совершении оконченного покушения на умышленное убийство из хулиганских побуждений.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Также решается вопрос о назначении подозреваемому стационарной судебно-психиатрической экспертизы.