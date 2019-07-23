также в разделеРелигия
Ко Дню Крещения Руси в Киев прибудет ковчег с мощами покровителя украинского казачества Петра Калнышевского 10
Апелляционный суд признал незаконной попытку Минкульта переименовать УПЦ 16
Митрополит Онуфрий – о раздорах в ПЦУ: Это должно было случиться, потому что ПЦУ создана человеческим властолюбием с помощью лукавства 18
Митрополит Онуфрий: Патриарх Варфоломей спровоцировал духовный хаос в Украине 20
В Северодонецке прошли молебны по случаю 5-й годовщины окончания боевых действий в городе 8
Тысячи верующих в Киево-Печерской лавре приняли участие в торжествах в честь Антония Печерского 19
В УПЦ надеются, что указ президента о борьбе с рейдерством остановит захваты храмов 25
На торжества УПЦ в честь Дня Крещения Руси прибудет икона, которой благословили на брак князя Владимира 25
Духовная сокровищница: Изречения митрополита Антония о вере, Боге, Церкви и человеке 13
В Одессе прошли торжества в честь 170-летия со дня рождения одесского чудотворца Гавриила Афонского 12
В Киево-Печерской лавре празднуют день памяти преподобного Антония Печерского 22
В УПЦ издали новую книгу митрополита Антония (Паканича) «Испытание веры» 9
Митрополит Онуфрий открыл православный молодежный фестиваль, на который прибыли более 300 участников с разных уголков Украины 26
Епископ УПЦ: Настоящий христианин – это хороший гражданин 14
Митрополит Антоний рассказал, в чем кроется главная причина тоски 27
Патриарх Варфоломей заявил, что поминает Патриарха Кирилла и желает помириться с РПЦ 57
На торжества УПЦ в честь Дня Крещения Руси в Киев прибудут мощи апостола Андрея Первозванного 62
Архиерей УПЦ КП проанализировал зависимость Томоса ПЦУ от Константинополя 169

Мне бы очень хотелось, чтобы те новые лица, которым народ Украины оказал доверие (во время внеочередных парламентских выборов, которые состоялись в Украине 21 июля, - ред.), были его достойны. 

Фото: Митрополит Лука / УПЦ

Об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в своем Телеграм-канале, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

««Перемен, мы ждем перемен». Этими словами из бывшего когда-то популярным шлягера Виктора Цоя можно обозначить главный вывод парламентских выборов в Верховную Раду. Людям надоело слушать бесконечные обещания политиков накануне выборов, гласящих о том, «как будет хорошо», и в очередной раз убеждаться, что «получилось как всегда». Люди не поверили не только тем, кто ничего не делал, а занимался только самопиаром, но и тем, кто постоянно работал на своих участках. Прежняя власть настолько отвратила людей от любых политиков со стажем, что они перестали доверять им. Народ устал смотреть на давно знакомые «говорящие головы» и слушать их дутых обещаний, которым уже никто не верит», - отметил митрополит.

Владыка Лука рассказал, о чем свидетельствуют результаты выборов.

«Выборы Владимира Зеленского в качестве президента, отдание голосов за кандидатов в Верховную Раду за людей, которые нигде и никогда не «светились» в большой политике, говорят только об одном – люди хотят видеть при власти тех, кто может быть начнет думать за страну», - написал архиерей. 

Запорожский митрополит УПЦ рассказал, к чему обязывает новых политиков оказанное избирателями доверие.

«С одной стороны, это накладывает огромную ответственность на тех, за кого проголосовал народ.

С другой стороны, мы должны помнить, что «чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться». Этот выбор сделал каждый самостоятельно и проголосовав за того или иного кандидата, доверив ему свой голос – ты становишься его соработником», - отметил он.

Митрополит призвал верующих УПЦ молиться о представителях власти.

«На самом деле, благоденствие нашей Родины зависит, в первую очередь, от каждого из нас. От нашей гражданской ответственности, от личной совести и порядочности. Нравственное качество правящей элиты прямо пропорционально нравственному качеству каждого члена нашего общества. Разлагаться и загнивать общество начинает тогда, когда оно теряет «соль» праведной жизни. Для того, чтобы Бог дал нашей земле мудрых и благочестивых правителей, необходимо каждому из нас возрастать в мудрости и благочестии. Я призываю всю нашу паству молиться о людях, пришедших к власти, чтобы Бог помогал им и даровал благодать Духа Святого для служения на благо народа и во славу Божию», - написал владыка.

Митрополит Лука также обратился к Президенту Украины. 

«Также хотел бы обратиться лично к Президенту нашей страны. Владимир Александрович, Вам Бог дал шанс войти в историю нашей страны как человеку, который может оставить после себя добрую память в сердцах и душах наших людей, как правителю, который наконец-то принесет нам долгожданный мир и надежду на лучшее будущее. Не упустите эту возможность! Руководствуйтесь Законом и пусть Вам в этом помогает Бог!», - пожелал митрополит УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2648 грн.
11
Теги