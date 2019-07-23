В результате конфликта на таджикско-кыргызской границе один человек погиб, несколько ранены.

Об этом Радио Озоди сообщил председатель сельсовета Ворух Тоджикон Гафурджон Джураев, передает Укринформ.

«С кыргызской стороны было применено оружие, погиб 52-летний учитель школы Джалолиддин Кароев. Огнестрельное ранение получили пятеро, в том числе, Абдулрасул Шомирсаидов, начальник следственного отдела УМВД по Согдийской области», - сказал он.

По его словам, все раненые находятся в ворухской больнице.

В Государственной погранслужбе Кыргызстана сообщили, что граждане Таджикистана пытались установить флагшток на неописанном участке границы возле надписи «Ворух», что не понравилось жителям кыргызского села Аксай.

В результате между жителями двух стран и возник конфликт.

Отмечается, протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 км, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 504 км. Неопределенная линия границы может быть также причиной конфликтов приграничных поселений. На недемаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. Во время конфликтов в ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние.

Ранее источники в Таджикистане сообщили Радио Озоди, что темой разговора на предстоящей встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона и его кыргызского коллеги Сооронбая Жеенбекова должен стать вопрос демаркации и делимитации таджикско-кыргызской границы.