Православные верующие Японии помолились за мир в Украине.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, 20 июля в церкви в святого Мацуо, префектура Чиба (Япония), во время Божественной литургии верующие помолились о мире в Украине.
Богослужение возглавил иеромонах Николай.
В частности, во время сугубой ектении священник произнес молитву о единстве Православной Церкви, а после - молитву о мире в Украине.
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