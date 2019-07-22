Православные верующие Японии помолились за мир в Украине.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, 20 июля в церкви в святого Мацуо, префектура Чиба (Япония), во время Божественной литургии верующие помолились о мире в Украине.

Богослужение возглавил иеромонах Николай.

В частности, во время сугубой ектении священник произнес молитву о единстве Православной Церкви, а после - молитву о мире в Украине.