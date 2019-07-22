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После совершенной Божественной литургии 21 июля митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука исполнил свой гражданский долг – проголосовал на выборах в Верховную Раду.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Владыка сказал, что долг каждого верующего человека исполнять не только законы Божии, но и законы человеческие, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

«Жить в обществе и быть свободным от общества, как известно, нельзя. Если, конечно, человек не живет пустынником. Верующий человек является не только членом православной общины, но и членом общества. Он имеет в руках паспорт гражданина Украины и пользуется всеми правами и свободами. Отдать свой голос за того или иного кандидата является как его правом, так и его гражданским долгом. Ведь еще Христос сказал, что нужно кесарю отдать кесарево, а Богу Божие. Этим словам много сот лет, но они способны менять течение времени и точно характеризуют отношения между религией и политикой, между Церковью и государством».
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