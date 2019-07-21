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Сегодня, 21 июля, жаркая погода будет способствовать повышению уровня пожарной опасности на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным синоптиков, сегодня в южных, восточных, центральных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В Киевской области 21−22 июля — Белой Церкви и Яготине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
ForUm

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